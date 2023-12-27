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Сегодня, 18:24

Гераськин — о переходе в «Металлург»: «Хочется поскорее начать играть»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Новичок «Металлурга» Игорь Гераськин поделился эмоциями от перехода в магнитогорский клуб

«Если честно, сейчас в голове небольшой сумбур. Надо добраться из Астаны. А так, еду к знакомому тренеру, уже поговорил с Андреем Владимировичем, знаю свою позицию и роль. Хочется поскорее начать играть», — приводит слова Гераськина пресс-служба «Металлурга».

Клубы объявили о трехстороннем обмене в среду, 27 декабря. Из «Металлурга» в «Ак Барс» перешел форвард Семен Кошелев, а к «Авангарду» присоединился форвард казанцев Дамир Жафяров.

После 43 матчей «Ак Барс» (50 очков) занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Металлург» (59) лидирует на «Востоке». «Авангард» (59) идет вторым, уступая магнитогорцам по дополнительным показателям.

Источник: ХК «Металлург»
Дамир Жафяров
Семен Кошелев
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
Игорь Гераськин
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