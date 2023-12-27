Защитник Князев вернулся в «Ак Барс»

Защитник клуба АХЛ «Манитоба Мус» Артемий Князев подписал контракт с «Ак Барсом» до конца сезона-2023/24.

«Князев — молодой, но уже опытный защитник, воспитанник нашей системы, знакомый с требованиями команды. Он здорово катается, хорошо владеет шайбой и готов к быстрому хоккею. Мы рады возвращению Артемия и надеемся на плодотворное сотрудничество. Уверены, что переезд домой и большие цели помогут ему выйти на новый для себя уровень», — цитирует генерального менеджера «Ак Барса» Марата Валиуллина сайт казанского клуба.

Князев — воспитанник «Ак Барса», в 2020 году выступал в «Барсе», который является фарм-клубом казанской команды.

В сезоне-2023/24 22-летний Князев провел 20 игр в АХЛ за «Манитобу Мус» и отметился 5 результативными передачами.