Гимаев заявил, что не уйдет с ТВ, несмотря на работу в офисе КХЛ

Сегодня, 13:00
Бывший игрок КХЛ, бронзовый призер чемпионат-2014/15, телекомментатор-эксперт Сергей Гимаев рассказал «СЭ» о нюансах своей работы в Континентальной хоккейной лиге.
— Правда, что у вас появился кабинет в КХЛ?
— Да, появился. Есть рабочий стол. Он был завален папками, но теперь их убрали.
— Вы продолжите работать комментатором КХЛ ТВ?
— Да, остаюсь. Просто буду больше занят, буду комментировать меньше матчей.
— Можно ли назвать вашу должность скрытым профсоюзом?
— В какой-то степени — да. Я буду помогать ребятам, защищать их.
— Будете ли вы давить на лигу, чтобы по регламенту предсезонку сделали не длиннее 30 дней?
— Будем обсуждать этот момент. Ребята начнут говорить свои пожелания, а мы вместе с лигой будем все это обсуждать.
— Что входит в ваши ближайшие планы?
— У нас есть обширный список планов, по которому мы должны прийти к единому мнению и зарегламентировать.
— Знаю, что один из пунктов — сделать обязательным моментальное получение формы новичком команды.
— Да, игрок должен знать, что получит клюшки и коньки сразу по приходу. Есть клубы, у которых нет с этим проблем, но во многих еще пока есть.
— Что будете делать с задержками по зарплате?
— Это уже к юристам. Есть дисциплинарный комитет, в который можно обратиться с этим вопросом.
— Но к вам можно обратиться по этому поводу?
— Нужно! Можно через агентов, можно и напрямую.
— Насколько вы полномочны защищать права игроков? Что вы можете сделать?
— Во-первых, мы будем обсуждать проблемы с лигой. Она, в свою очередь, свяжется с клубом. Я не только представляю игроков. В ситуации, когда игроки могут быть неправы, все равно станем решать эти ситуации с клубами.
— Вы говорили, что будет способствовать тому, чтобы СМИ лучше взаимодействовали с хоккеистами.
— Да, это не совсем моя история, но я тоже буду помогать взаимодействовать, обучать игроков общению с прессой и быть более открытыми.
— Получится?
— Верю в это!