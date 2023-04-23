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Сегодня, 14:23

Гизатуллин заявил, что «Адмирал» может играть в красивейший хоккей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер «Адмирала» Ильнур Гизатуллин рассказал, как его удивило внимание фанатов к команде.

«Считается, что болельщиков привлекает атакующий хоккей. Но мы смогли собрать полные трибуны и игрой от обороны. Результат всегда важнее. Уверяю вас, «Адмирал» тоже может играть в красивейший хоккей. Но если мы будем постоянно проигрывать, то кому это понравится? Важны победы. Если переходить на тему болельщиков, то первое, что я увидел во Владивостоке, прилетев с командой, это то, что их встречают в аэропорту с плакатами и флагами. В плей-офф у нас был форс-мажор с самолетом, и мы опоздали на 9 часов. Но болельщики были в аэропорту, ждали. Это меня шокировало. На 6-ю игру с «Ак Барсом», если я не ошибаюсь, билеты раскупили за 15 минут. Тогда прилетели в аэропорт, а там женщина в возрасте плакала, благодарила: «Ребята, спасибо, что продлили этот праздник». То, что болельщики встречали в аэропорту, для меня это стало откровением», — приводит слова Гизатуллина «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/il-nur-gizatullin-admiral-tozhe-mozhet-igrat-v-krasivejshij-hokkej-no-esli-budem-postoyanno-proigry-vat-to-komu-e-to-ponravitsya/
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
Ильнур Гизатуллин
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