Гизатуллин заявил, что «Адмирал» может играть в красивейший хоккей

Тренер «Адмирала» Ильнур Гизатуллин рассказал, как его удивило внимание фанатов к команде.

«Считается, что болельщиков привлекает атакующий хоккей. Но мы смогли собрать полные трибуны и игрой от обороны. Результат всегда важнее. Уверяю вас, «Адмирал» тоже может играть в красивейший хоккей. Но если мы будем постоянно проигрывать, то кому это понравится? Важны победы. Если переходить на тему болельщиков, то первое, что я увидел во Владивостоке, прилетев с командой, это то, что их встречают в аэропорту с плакатами и флагами. В плей-офф у нас был форс-мажор с самолетом, и мы опоздали на 9 часов. Но болельщики были в аэропорту, ждали. Это меня шокировало. На 6-ю игру с «Ак Барсом», если я не ошибаюсь, билеты раскупили за 15 минут. Тогда прилетели в аэропорт, а там женщина в возрасте плакала, благодарила: «Ребята, спасибо, что продлили этот праздник». То, что болельщики встречали в аэропорту, для меня это стало откровением», — приводит слова Гизатуллина «РБ Спорт».