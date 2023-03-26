Тамбиев: «В серии против «Ак Барса» я ненавидел Радулова»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2, 2-4) в шестом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.

«Проспали начало игры, в течение двух периодов соперник полностью доминировал. Немного перестроились в третьем, игра носила равных характер – мы начали бросать, выигрывать единоборства. В этом матче соперник был объективно сильнее и заслуженно победил, надо признать. Если брать серию, она была очень интересная, команда выглядела достойно, но очень уж сильный соперник, и, что немаловажно, очень сильный тренер. Я еще раз убедился, что у Зинэтулы Хайдяровича не просто так три Кубка Гагарина. Видел, как «Ак Барс» менялся в течение серии, какая философия и психология у команды. К огорчению «Адмирала», у «Ак Барса» был именно такой тренер. Успех и счастье Казани, что у них есть такой тренер. Это мэтр, в КХЛ не так много таких специалистов, как Билялетдинов. Такому тренеру проиграть не зазорно, очень уж сильная команда. Хочу искренне поблагодарить команду, низкий им поклон – ребята окрепли за этот плей-офф, показывали характер и силу воли», - цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

Также специалист поделился мнением о нападающем «Ак Барса» Александре Радулове.

«Игрок, которого ненавидит другая команда – это хороший игрок. В этой серии я Радулова просто ненавидел, потому он и хороший игрок. И вся наша команда его ненавидела», - сказал он.

«Ак Барс» в полуфинале Кубка Гагарина сыграет с «Авангардом». Финал «Востока» стартует 1 апреля в Казани.