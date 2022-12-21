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КХЛ

21 декабря, 23:29

Епанчинцев — о победе над «Салаватом»: «С нашей стороны была правильная игра без шайбы»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев оценил игру команды в матче с «Салаватом Юлаевым» (5:1) в матче КХЛ.

«Сегодня было хорошее движение с нашей стороны, правильная игра без шайбы. Знали, что соперник любит больше играть в атаке. Забили хорошие голы. Третий период с нашей стороны, может быть, был менее атакующим, но, тем не менее, нашли моментик и в контратаке забили красивый гол и победили. За счет чего так хорошо заиграл Бочаров? Хорошие партнеры, наверное, помогают. Он — игрок опытный, показывает это в каждой игре, набирает очки», — приводит слова Епанчинцева сайт КХЛ.

«Амур» располагается на влсьмой строчке в турнирной таблице «Востока» с 40 очками в 40 матчах. Следующую игру команда проведет 23 декабря с «Авангардом».

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Вадим Епанчинцев
КХЛ
ХК Амур
ХК Салават Юлаев
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