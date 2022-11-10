Епанчинцев — о победе над СКА: «Молодое дарование вытянул на себя двоих игроков и наш капитан забросил»

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:1 ОТ).

«Хороший матч, понравился болельщикам, хороший второй период — создали хорошие моменты, но, к сожалению, реализация сегодня... Здорово сыграли вратари, боевая игра. Два периода играли правильно по заданию и не давали шансов сопернику, не фолили. Но потом пошли ненужные удаления и пропустили. В овертайме молодое дарование, Никита Гребенкин, вытянул на себя двоих игроков и наш капитан забросил», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

СКА потерпел второе поражение подряд. Команда Романа Ротенберга продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции с 52 очками в 29 встречах. «Амур», набрав 24 очка в 27 матчах, поднялся на десятое место на Востоке.