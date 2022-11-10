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КХЛ

10 ноября, 15:55

Гатиятулин: «Моменты были неплохие, но чуть не хватило наглости в игре перед воротами, чтобы забить этот «рабочий» гол»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (0:3).

— Понимали в какой хоккей играет соперник. Дома был примерно такой же по содержанию матч. Вязкая игра, плотная борьба в средней зоне, насыщенная оборона у «Адмирала». Приходилось это преодолевать. Где-то ошиблись, соперник этим воспользовался и наказал. И, конечно, не смогли свои моменты воплотить в голы.

— Не получалось никак забросить в первые два периода. Не думали сделать какие-то перестановки в нападении в третьем отрезке?

— У каждого звена были моменты, поэтому так делать не стали. В конце перешли на игру в три звена. Повторюсь, моменты были неплохие, но чуть не хватило наглости в игре перед воротами, чтобы забить этот «рабочий» гол.

— У «Трактора» давно проблема с первыми периодами, исключая матч против «Сибири». В чем проблема?

— В реализации моментов. Надо больше концентрироваться на завершении, идти на ворота, выходить из-под опеки.

— Как оцените физическое состояние команды в начале дальневосточного выезда?

— Состояние нормальное. Живем по челябинскому времени. Готовимся к следующему матчу.

Источник: https://hctraktor.org/media/news/45764-22-23-admiral-vs-traktor-i-poslematchevaya-press-konferentsiya/
ХК Адмирал
ХК Трактор
Анвар Гатиятулин
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