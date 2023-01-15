Епанчинцев: «Ребята старались, делали все, что могли. Но в сегодняшнем хоккее этого маловато»

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:3).

— С нашей стороны не хватило свежести и быстроты в мышлении и движении. Из-за этого много удалялись. Понимали, что соперник освежил процентов 30-40 состава. СКА заставил нас ошибаться, нарушать правила. Получился провальный второй период, но в третьем периоде у нас были три штанги. Думаю, на голик наиграли. Ребята старались, делали все, что могли. Но в сегодняшнем хоккее этого маловато.

— Наверное, в каждой домашней и выездной серии есть некий план, вы примерно наверняка понимаете, сколько очков, где можно взять. Можно сказать, что сейчас план не выполнили?

— План, наверное, у вас, вы считаете. Мы стараемся каждую игру. Любой проигрыш — это нехорошо, на сегодняшний момент каждое очко на вес золота, если команда хочет попасть в восьмерку. Тем более, мы понимали важность матча в Нижнекамске. Мы понимаем, что только старания и желания недостаточно, тем не менее, мы продолжаем биться в каждой игре и стараемся играть только на победу.

— Сегодня не играл Ян Дрозг. Можно ли сказать, что это тоже стало определяющим фактором для «Амура»?

— Не только его, да. Четверых человек.

— Вы сказали, что команде сегодня не хватило свежести — сказалось то, что у вас это уже третий выездной матч, или какие-то другие причины?

— Тут и то, и другое. Мы все прекрасно понимаем, где мы находимся, в таком плотном календаре — сейчас летим домой, опять один матч сыграем и снова на выезд. Ну, полетайте сами. Понятно, что это ни в коем случае не отговорки — имея игроков в ротации, можно было бы добавить свежести, но такой возможности у нас не было, здоровье некоторых игроков сегодня не позволило им сыграть.