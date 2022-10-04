Рябыкин: «Конечно, мы бы хотели вратаря, который бы все ловил, но на данный момент такого у нас нет»

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (0:5).

«Хорошо начали игру до этой потери, до первого гола. Затем было необязательное удаление, после которого хоккеисты побежали отыгрываться, где-то жульничали и пропустили голы на контратаках. «Салават Юлаев» удивил своим терпением. Заставили нас раскрыться — забили гол, затем второй при игре в большинстве, поймали нас, как я уже сказал, на контратаках. Здорово сыграл Кареев.

Вратарская проблема? Конечно, мы бы хотели вратаря, который бы все ловил, но на данный момент такого у нас нет«, — приводит слова Рябыкина сайт КХЛ.