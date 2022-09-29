Главный тренер «Барыса» Скабелка оценил игру команды в матче против «Спартака»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (3:1). Игра прошла 28 сентября.

«Можно разделить эту игру на две части: первые два периода и отдельно третий. Не попали мы сразу в игру — «Спартак» был хорош по скорости и в силовом давлении. Мы добавили во втором периоде, но рисунок игры оставался прежним: «Спартак» доминировал и был быстрее. Счет 1:0 оставлял нам шансы на успех, даже несмотря на курьезный гол; вратарь отнесся к ситуации правильно, действовал после этого уверенно и оставлял команду в игре. Перед третьим периодом мы внесли корректировки, поменяли сочетания, нашли нужные слова. Игроки хорошо это восприняли, проявили характер, и команды по сути поменялись местами. Теперь уже у нас стало многое получаться, мы контролировали шайбу, а быстрый гол придал уверенности в победе», — цитирует Скабелку официальный сайт КХЛ.

На данный момент казахстанский клуб расположился на 5-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции (13 очков). Красно-белые занимают 4-е место в Западной конференции (15 очков).

Следующую встречу «Барыс» проведет с «Сочи» 2 октября. «Спартак» сыграет с «Торпедо» 30 сентября.