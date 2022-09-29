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КХЛ

29 сентября, 08:40

Миронов — о поражении «Спартака»: «Безобразно играли в большинстве»

Алина Савинова

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов объяснил поражение команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (1:3). Игра прошла 28 сентября.

«Мы никого не виним — выигрывает и проигрывает вся команда. Да, безобразно сегодня играли в большинстве. Будем что-то менять, так продолжаться не может. А самолюбие, спортивная злость всегда, при любом поражении присутствуют. Нам, тренерам, важно не паниковать, чтобы уверенность передавалась всем игрокам», —  приводит официальный сайт КХЛ слова Миронова.

На данный момент красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице Западной конференции (15 очков). Казахстанский клуб расположился на 5-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции (13 очков).

Следующую встречу «Спартак» проведет с «Торпедо» 30 сентября. «Барыс» сыграет с «Сочи» 2 октября.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/09/28/502959.htm
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ХК Спартак (Москва)
Борис Миронов
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