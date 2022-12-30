Главный тренер ЦСКА Федоров: «Брюквин привнес новую энергию в команду, рад за его прогресс»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Нашу команду с победой. Нам удалось сохранить концентрацию и внимание даже после пропущенной шайбы. Хотя не скажу, что она была курьезной. Это был хороший гол, но не совсем обычный. Рад за ребят и за команду, что после этого момента мы ни разу не оглянулись назад и продолжили играть в атакующий хоккей, когда были с шайбой. Мы играли против организованного и терпеливого соперника. Я рад, что мы такие матчи можем играть. Всех с Наступающим!

Почему не было Соркина? Это не усталость. Причина — он получил травму, в данный момент требовалось медицинское вмешательство. Он был готов, но мы решили не рисковать. Максим готовится к следующей игре. Игра Брюквина? Своим отношением к делу Володя показал отношение к хоккею, которое нам очень нравится. Он привнес новую энергию в команду, я рад за его прогресс. Это не сюрприз, это приятная новость. Все равно должно пройти время, чтобы новый игрок комфортно чувствовал себя в нашей команде. Но то, что он показывает на сегодняшний день, дает ему возможность выходить на большинство и в овертайме", — цитирует пресс-служба КХЛ Федорова.

ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 61 очко. «Локомотив» располагается 2-й на строчке с 65 очками.