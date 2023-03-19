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Сегодня, 20:29

Федоров: «О начале игры с «Локо» не буду говорить — все сами все видели, все все понимают»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров оценил игру команды в матче с «Локомотивом» (3:2, 2-0) во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ.

«О начале игры не буду говорить — все сами все видели, все все понимают. Ребята также поняли, что не совсем удачно начали матч. Первый гол — бывает, ничего страшного. Во втором периоде обрели рисунок игры, однако счет был 0:2. Но вернулись в игру, забили нужные голы. Еще можно добавить, что теперь Костя Окулов лучший бомбардир ЦСКА в КХЛ. Сергей Плотников отыграл 800 матчей в КХЛ, а Владислав Каменев набрал 100 очков в Лиге. Ребят поздравляем, серьезные цифры. Подводя итог, рад за команду, рад за волю.

Плотников? Общее состояние удовлетворительное. Насчет травмы — пока не могу сказать, не общался с врачом. Предстоят исследования, ночью узнаем», — приводит слова Федорова сайт КХЛ.

Счет в серии до четырех побед 2-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 21 марта в Ярославле.

Сергей Федоров
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
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