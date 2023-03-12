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Сегодня, 23:09

Федоров: «Единственный плюс поражений от «Северстали» — есть еще один шанс довести дело до конца»

Федоров назвал единственный плюс поражений ЦСКА от «Северстали»
Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение от «Северстали»
(0:3) в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

«На мой взгляд, наше начало было обнадеживающим, но мы не забили. Мы странно сыграли свои моменты: очень академически, вместо того, чтобы быть нацеленными на ворота, на бросок, на создание хорошего голевого паса. К сожалению, этого не случилось. Сложно что-либо комментировать, мы получили несколько удалений. Ну и несколько грубейших ошибок нам не дали двигаться дальше в этой игре.

Не получилась игра в концовке матча, потому что шайба не держалась в зоне атаки. К сожалению, мы играли по периметру. Да, везде минусы. Единственный плюс — то, что есть еще один шанс довести дело до конца. Сыграть правильно, добиться того результата, который ждут и сами ребята, и наши болельщики», — приводит слова Федорова сайт лиги.

Счет в серии до четырех побед равный — 3:3. Седьмой матч пройдет 14 марта в Москве. Начало — в 19.30 мск.

Сергей Федоров
ХК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
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