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Сегодня, 17:18

Терещенко: «Никакая Олимпиада, никакой чемпионат мира без России интересным не будет»

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Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал «СЭ» изменение в рейтинге Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ), в котором сборная России поднялась на второе место.

«Может, они нас хотят вернуть? Не на следующий сезон, но через. Никакая Олимпиада, никакой чемпионат мира без России интересным не будет. У нас великие победы, великие игроки, что в прошлом, что сейчас. Я думаю, это дело времени. Мы хотим, чтобы это быстрее решилось, нас вернули и мы могли на свой уровень показывать и доказывать, что мы должны побеждать. Но в нынешних реалиях надо постараться найти решение через товарищеские игры и другие способы. Стараться находить выход», — сказал Терещенко «СЭ».

Первую строчку рейтинга занимает сборная Канады. Финляндия опустилась со второй на третью позицию. Сборная Чехии, ставшая победителем чемпионата мира-2024, поднялась с восьмого на четвертое место.

В феврале ИИХФ продлила отстранение сборных России и Белоруссии от всех соревнований на сезон-2024/25.

(Софья Грецкая)

Алексей Терещенко
Хоккей
Сборная России по хоккею
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