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КХЛ

Сегодня, 21:13

Кудашов отметил игру нападающего Каблукова в нынешнем сезоне

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов после завершения матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:1 Б) оценил игру нападающего Ильи Каблукова в нынешнем сезоне.

— Илья Каблуков установил свой снайперский рекорд в КХЛ. Как вам удалось довести игрока до такого состояния?

— Много нюансов. Игровое время, роль на поле. Когда игрок получает больше игрового времени, больше возможностей, он это использует.

— Можно сказать, что его ранее недооценили и не видели тот креатив, который он применил при заброшенной шайбе?

— Это олимпийский чемпион. Когда мы вспоминаем Олимпиаду, то помним только Гусева и Капризова, кто выигрывал вбрасывания, кто был на площадке, когда наша сборная сравнивала счет? Там Каблуков был. Да, наверное, в каждой команде есть игроки, которые больше созидают, но здесь у него роль такая, что он помогает созидать.

Источник: https://dynamo.ru/news/229923-aleksey_kudashov____seriya_porajeniy_poslujila_nam_urokom__
Алексей Кудашов
Илья Каблуков
ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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