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КХЛ

Сегодня, 19:56

Кудашов о победе над «Локомотивом»: «На сегодняшний матч никакого подтекста не было»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (2:0).

— Атмосфера всегда отличная на стадионе и сегодняшний матч на стал исключением. Равная игра, совершенно равная. Хорошо, что первыми забросили шайбу — этот момент и стал переломным. Где-то мы душили, где-то нас закрывали во втором периоде. Мы использовали свой момент, потому и выиграли сегодня.

— Во всех трех матчах против «Локомотива» вы ставили Илью Коновалова в ворота, есть в этом подтекст?

— На сегодняшний матч никакого подтекста не было. Прошлый матч играл Волков в Санкт-Петербурге, сыграл неплохо, мы обсуждали его кандидатуру. Но он много сил отдал, поэтому решили сегодня дать Коновалову сыграть.

— Как вам воспитанники ярославского хоккея — Малышев, Кудрявцев и Коновалов?

— Молодцы, все хорошо. Я думаю, что они влились в коллектив, много играют. Все прекрасно.

Источник: https://dynamo.ru/news/229906-aleksey_kudashov____sovershenno_ravnaya_igra__
Алексей Кудашов
ХК Динамо (Москва)
ХК Локомотив (Ярославль)
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