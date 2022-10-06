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Сегодня, 22:36

Знарок — об отношениях с игроками: «Не пытайтесь провоцировать — я своих никогда не критиковал и не буду»

Знарок рассказал об инциденте со своим хоккеистом, который привел к травме соперника
Рустам Имамов
Корреспондент

Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок после матча с «Автомобилистом» (1:2 ОТ) рассказал об инциденте со своим хоккеистом, который привел к травме соперника.

«Знаете, когда человек едет и соперник смещается в сторону... Он как едет, так и едет. Ему сложно перестроиться. Я не думаю, что он хотел травмировать, он хотел нормально сыграть в тело. У меня есть принципы, я никогда не критиковал и не буду критиковать своих игроков. Они и так в раздевалке получают от меня прилично. Так что не пытайтесь меня на это провоцировать. Я знаю, что они могут быть виноваты, я это признаю. Но на публике я об этом никогда не говорил и не буду», — сказал Знарок.

«Ак Барс» Знарка проиграл второй матч подряд и третий подряд «Автомобилисту».

КХЛ
ХК Ак Барс
Олег Знарок
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