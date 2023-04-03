Воробьев и Ласьков покидают магнитогорский «Металлург»

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков объявил о своей отставке.

Также он заявил, что 30 апреля будет расторгнут контракт с главным тренером клуба Ильей Воробьевым.

Ранее «СЭ» сообщал, что новым главным тренером «Магнитки» будет назначен Андрей Разин.

«По соглашению сторон расторгается контракт с Ильей Воробьевым с 30 апреля. Я с завтрашнего дня написал заявление [на увольнение]», — сказал Ласьков на пресс-конференции.

В сезоне-2022/23 «Металлург» под руководством Ильи Воробьева дошел до второго раунда плей-офф КХЛ, в котором уступил «Авангарду» со счетом 0-4 в серии. Воробьев возглавлял команду с 2019 года.