Илья Воробьев — о матче с «Динамо»: «Был потенциал, чтобы выиграть игру»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (1:4).

«Плотная игра. В первом периоде было три большинства, которые мы не реализовали. Был потенциал, чтобы выиграть игру. В третьем периоде были близки к тому, чтобы сравнять. Давили, но соперник блокировал броски или мы часто не попадали. Не реализовали свои моменты. Шанс был спасти игру, но в конце на контратаке нам забили», — приводит слова тренера сайт московской команды.

«Динамо» с 36 очками в 26 матчах занимает третье место в Западной конференции, «Металлург» (37 очков в 25 играх), прервавший победную серию из четырех матчей, продолжает лидировать на Востоке.