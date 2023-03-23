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Сегодня, 21:32

Воробьев о вылете «Металлурга» из Кубка Гагарина: «К сожалению, результат налицо»

Иван Торопцев
Корреспондент
«Металлург» - «Авангард».
Фото ХК «Авангард»
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:4) в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.

Команда из Магнитогорска проиграла омичам со счетом 0-4 в серии и вылетела из Кубка Гагарина.

«Авангард» был лучше в реализации. Наказывали нас за малейшие ошибки. Атакующий потенциал мы до конца раскрыть не смогли, потому что соперник очень плотно играл, много наших бросков пришлось в них. Что можно было бы изменить? Однозначно, большинство должно было быть лучше. Реализация большинства стала одним из факторов в серии, у «Авангарда» здорово сыграло первое звено. Не пустили нас на пятак, хотя мы говорили о том, что надо больше пробиваться туда. К сожалению, результат налицо. Понятно, что мы работали, старались, но этого оказалось мало. Не достучались до ребят? Сегодня все было показано на собрании, и про пятак говорилось... Сложный вопрос. «Авангард» играл так же, как в прошлом году и в позапрошлом. Но тогда мы пробили эту вязкую оборону, в этом году не получилось. Плюс у них добавился Ткачев. У нас есть объяснения, но надо все взвесить — отвечу на все вопросы на итоговой пресс-конференции», — приводит официальный сайт КХЛ слова Воробьева.

«Авангард» вышел в финал Восточной конференции плей-офф КХЛ, в котором встретится с победителем пары «Ак Барс» — «Адмирал» (счет в серии — 3-1).

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/03/23/511548.html
Илья Воробьев
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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