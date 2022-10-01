Вудкрофт назвал причины поражения минского «Динамо» от СКА

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:5).

— Не повезло с первый пропущенным голом, там был неудачный отскок. Понравилось, как вернулись в игру после пропущенной шайбы. Концовку первого периода провели хорошо. В перерыве обратил внимание на три вещи: надо быть готовыми ментально в начале второго периода, играть по системе, выигрывать свои единоборства, правильно проводить смены.

Но начало второго периода не получилось. Дали возможность закрыть вратаря, там было подставление. действовали не так жестко, как надо.

Третий гол. Создали шанс, чтобы забить самим. Но не реализовали. И соперник нас наказал. Это проблема, мы говорили об этом уже не раз. Наша система работает, голевые моменты мы создаем. Но не хватает реализации.

Четвертый гол. Что тут сказать? Он стал решающим в матче.

В третьем периоде продолжили создавать голевые моменты, но не конвертировали их в голы. Не шла шайба в ворота. Возможно, дело в психологии. Работаем над этим.

Пятый гол. Надо лучше распоряжаться шайбой. И наше большинство должно работать, забрасывать. Сегодня это не получилось.

Разочарован результатом и вторым периодом. Но скажу, что сейчас такой момент, через который надо пройти. Это неудачная череда событий. Надо найти правильные решения и выход из ситуации. Важно не паниковать. И не терять уверенность, которая была неделю назад. Надо продолжать верить в себя и в наш стиль хоккея, много работать и общаться между собой.

— Почему Ник Меркли не был в составе?

— Ник Меркли в последних матчах не показывал ту игру, которую мы ждем от него. Сегодня ему нужно было посмотреть матч со стороны и быть готовым выйти в следующих встречах, чтобы показать тот хоккей, который поможет команде.

— Команде не хватает Джона Гилмора. Каковы прогнозы его возвращения?

— Согласен с вами. Надеюсь, в следующей игре он будет в строю.