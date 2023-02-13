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Сегодня, 20:28

Вудкрофт — о матче с «Авангардом»: «Разочарован результатом. Заслуживали большего»

Мария Гусева
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Разочарован результатом. Заслуживали большего. 40 минут играли лучше, чем соперник. Но неудачные действия при втором голе подкосили команду. Эта шайба стала поворотной в игре. Команда в целом играла хорошо два периода. Поэтому надо вынести все положительные моменты из этого. Этот матч станет для нас уроком. Готовимся к следующему очень важному поединку», — цитирует пресс-служба клуба Вудкрофта.

«Авангард» набрал 77 очков и остается на пятом месте в Восточной конференции, обеспечив себе попадание в плей-офф. Минское «Динамо» сохраняет восьмую строчку на «Западе» (63 очка).

Источник: https://hcdinamo.by/news/intervyu/kreyn-vudkroft-o-matche-s-avangardom/
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Динамо (Минск)
Крэйг Вудкрофт
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