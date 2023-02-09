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КХЛ

9 февраля, 23:27

Леонтьев — о победе над «Адмиралом»: «Игра была вязкая, мы понимаем, что нам нужны очки»

Мария Гусева
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал победу над «Адмиралом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Дерби забрало много сил, по движению просели. Игра была вязкая, мы понимаем, что нам нужны очки. «Адмирал» — крепкая команда с отличной обороной, поэтому такой небольшой счет. Моменты были. Мы дожали и сделали результат», — приводит слова Леонтьева пресс-слкжба КХЛ.

«Адмирал» занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 69 очков. «Нефтехимик» располагается на 9-й строчке — 63 очка.

Источник: khl.ru
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Нефтехимик
Олег Леонтьев
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