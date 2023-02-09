Леонтьев — о победе над «Адмиралом»: «Игра была вязкая, мы понимаем, что нам нужны очки»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал победу над «Адмиралом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. «Дерби забрало много сил, по движению просели. Игра была вязкая, мы понимаем, что нам нужны очки. «Адмирал» — крепкая команда с отличной обороной, поэтому такой небольшой счет. Моменты были. Мы дожали и сделали результат», — приводит слова Леонтьева пресс-слкжба КХЛ. «Адмирал» занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 69 очков. «Нефтехимик» располагается на 9-й строчке — 63 очка.