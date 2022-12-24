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КХЛ

Сегодня, 22:08

Главный тренер «Нефтехимика»: «Если отрубить первые десять игр чемпионата, то мы сидели бы плотно в первой четверке»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (1:2 ОТ).

«Торпедо» не просто так занимает сейчас 4-е место на Западе. Команда быстрая, агрессивная, создали нам массу проблем. Но мы с честью вышли из этой ситуации. Вытащили матч в концовке основного времени, но, к сожалению, в овертайме упустили игрока и потеряли еще одно очко. Ребята бились друг за друга с желанием, лавка кипела, в раздевалке было жарко.

Что помешало забросить больше одной шайбы? Иван Кульбаков. Создавали стопроцентные голевые моменты, но не зря у голкипера «Торпедо» в этом сезоне такие высокие показатели. Тяжело сегодня было нам пробить его.

Энтони Камара сравнял счет в конце матча, но героем надо быть до конца. От любви до ненависти полшага. Ему тяжело входить сегодня в игру после длительного перерыва, но он сыграл достойно. Конечно, этот пас в овертайме был абсолютно ненужный. Так играть нельзя. Уверен, профессионал сделает выводы.

Андрей Тихомиров готовился к матчу с «Торпедо». Для него эта игра была знаковым событием — сыграть против родной команды в родном городе. Он сегодня показал сегодня свой высокий уровень, оставлял нас в игре.

Большое количество блокированных бросков — это полпобеды. Кирилл Воробьев, который сегодня блокировал семь бросков, и дважды получал повреждения, наш лидер и всегда отличался своими бойцовскими качествами. Но и у «Торпедо» сегодня 16 блокированных бросков — неплохой показатель.

Сегодня были достойные соперники. По потерянным очкам нам всего два очка до восьмого места. Хорошая плотность в таблице Восточной конференции. Если отрубить первые десять игр чемпионата, то мы сидели бы плотно в первой четверке. К сожалению, старт сезона аукается нам до сих пор. Тяжело подняться со дна, но все будет нормально», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/12/24/507215.html
ХК Нефтехимик
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Олег Леонтьев
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