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Сегодня, 22:37

Николай Коваленко: «В овертайме хоккейный бог наградил нас за те моменты, которые мы создавали весь матч»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Торпедо» Николай Коваленко подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (2:1 ОТ).

«Сегодня обе команды показали очень хороший хоккей, где было много моментов, но и Иван Кульбаков и Андрей Тихомиров были просто красавцами. Мы играли в свой хоккей. Не назову его «открытым», правильнее сказать — комбинационный. «Нефтехимик» сегодня хорошо играли как в атакующей манере, так и хорошо «скручивались» в средней зоне.

В игре, когда вратари поймали кураж, помочь забить гол может только работоспособность. Надо продолжать нагнетать давление на вратаря. Он тоже человек и тоже ошибается.

В меньшинстве хорошо сумели убежать, а перед воротами нам способствовало везение. Хорошо, что шайба дошла до Артема Михеева и он сумел подставить клюшку. А в овертайме хоккейный бог наградил нас за те моменты, которые мы создавали весь матч», — цитирует Коваленко сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/12/24/507215.html
ХК Нефтехимик
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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