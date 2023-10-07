Главный тренер «Северстали» Козырев — о разгроме над «Сочи»: «На мой взгляд, счет не отображает соотношения сил»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о разгромной победе над «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (10:1).

«Интересный матч получился с нашей стороны — те моменты, которые создали, нам удалось реализовать. На мой взгляд, счет не отображает соотношения сил, у соперника тоже были моменты, но здорово сыграл наш вратарь. Ключевым эпизодом стало большинство, которое у нас сработало, это было переломным моментом. Главное — это наш стиль, которого мы придерживаемся. Да, не всегда получается реализовать возможности, которые создаем, но это объяснимо — у нас молодая команда, ей свойственна волнообразная игра», — приводит пресс-служба КХЛ слова Козырева.

«Северсталь» поднялась на 8-ю позицию в таблице Западной конференции, набрав 15 очков в 14 играх. 9 октября череповецкая команда на своем льду примет московское «Динамо».