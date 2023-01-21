Роман Ротенберг о победе над «Торпедо»: «Нет такого понятия «удобный соперник». У нас похожие системы игры»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (6:2).

— Выполнили установку — такой хоккей нам нужен. Хорошее начало — сразу забили голы, получили психологическое преимущество и довели игру до победы. Нам есть над чем работать. Сегодня Никишин побил рекорд, который держался почти 13 лет. 5 марта 2010 года Сергей Александрович Зубов, который у нас сейчас в тренерском штабе, установил рекорд СКА для защитников по количеству очков за одну «регулярку». Никишин превзошел это достижение — это хороший знак. Мы входим в историю, наши ребята добиваются успехов, но это только начало. Работаем дальше. Следующая игра очень важная. Огромная благодарность нашим болельщикам, которые приехали поддержать нас. Мы видели эту поддержку. Огромная благодарность сопернику за такой яркий хоккей. Сегодня были полные трибуны — думаю, матч всем понравился. Такой хоккей будет привлекать все больше и больше мальчишек в детские школы и все больше и больше болельщиков на трибуны.

— Третий матч с «Торпедо» и все три вы выиграли: 3:0, 6:2, 6:2. Это очень удобный соперник для СКА?

— Нет такого понятия «удобный соперник». «Торпедо» — сильная команда, они обыгрывали многих лидеров, победили «Локомотив» в прошлом матче. У нас похожие системы игры. Хотя в деталях мы играем по-другому по сравнению с временами, когда у нас работал Андрей Козырев, который сейчас в тренерском штабе «Торпедо». Такой хоккей вызывает уважение — он современный, прогрессивный. От такого хоккея игроки развиваются. Сегодня мы вышли боевым составом, с прицелом на следующий матч, на плей-офф. Внесли изменения в сочетания. Этот состав проявил себя сегодня с лучшей стороны. Надо отдать должное сопернику и поблагодарить нашу команду за правильный хоккей. Играли по системе, выполнили задание, забили хорошие голы. Улучшили реализацию — то, о чем мы говорили в последних матчах. Все это через работу, постоянные тренировки. Поменяли наши раскатки, много работаем над завершением. Это выливается в такие голы. Шесть шайб — это хорошо, но мы можем еще лучше.

— Была ли задача в первом периоде «задушить» «Торпедо»? Делали ставку на начало?

— Это наша система. Если вспомните игру с «Северсталью» в Череповце, то у нас было три стопроцентных шанса в первых трех сменах. Но там здорово действовал вратарь, самоотверженно сыграли защитники. Сегодня забили, могли забить и больше — попадали в штанги. Я посчитал: в среднем мы создаем 15-20 голевых моментов в каждой игре. С нашими игроками, с таким мастерством -должны забрасывать 3-4 шайбы, а не одну. Мы создаем много моментов — это радует, но нужно больше внимания обращать на реализацию. Каждая игра складывается по-разному. У нас менялся состав, мы работаем по нарастающей, улучшаем детали: систему, выполнение игрового задания, сочетания, игру в обороне, средней зоне и атаке. ЦСКА так и начинал во времена Харламова. Владислав Александрович Третьяк мне рассказывал, как они стремились забросить 3-4 шайбы в первые смены. Мы будем стремиться к такому — это хороший пример для нас. В идеальном мире будем показывать такой хоккей в каждом матче. Конечно, нужно уметь играть в обороне, побеждать в матчах, которые идут 50 на 50. Когда играем с явным преимуществом и забиваем много голов, ничто не влияет на нас. Сегодня могу отдельно отметить игровую дисциплину. Удалялись, но намного меньше, чем раньше. Мы удаляемся больше почти всех в лиге — это недопустимо. Мы побеждали в матчах, где много времени проводили втроем, вчетвером, но лучше не допускать рисков и не удаляться. Мы все обязаны добавить в игровой дисциплине. Сегодня добавили в ней и в реализации. Поэтому такой счет.