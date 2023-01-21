Каблуков: «Неважно какой состав у ЦСКА, у нас все бьются и все играют друг за друга»

Нападающий «Динамо» Илья Каблуков поделился эмоциями после завершения матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:1 Б).

— Гол в ворота ЦСКА назревал. Почему так поздно удалось сравнять счет?

— Где-то удачи не хватало. Создавали моменты, в завершении не до конца настроены были, но я думаю, что удачи не хватило.

— Все матчи с ЦСКА очень упорные, в одну шайбу, на тоненького, хотя у них состав более знаменитый.

— Неважно какой состав у них, у нас все бьются и все играют друг за друга. Плюс — это дерби, поэтому все игры такие. Кость в кость.

— В начале сезона ты говорил, что голы — не твоя задача, но сейчас у тебя шесть шайб и это твой личный рекорд за сезон...

— Спасибо! Мне партнеры помогают. Я им помогаю, а они мне.

— Что изменилось? У тебя голы приходят в упорных матчах. Со «Спартаком», со СКА, с ЦСКА...

— Не знаю, просто работаем правильно, вот они и приходят. Мы больше нацелены на атаку, но не забываем про оборону.

— Согласен, что большинство — это основная проблема?

— Есть такие нюансы. Тренируем, работаем, надеюсь, к плей-офф все будет хорошо.

— Ты в большинстве стал выходить уже!

— С начала сезона там играю, все нормально. И голы там тоже есть.