Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

15 сентября, 22:42

Ротенберг — о четырех поражениях СКА подряд: «Таков наш путь. Мы стремимся к лучшему финишу»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал неудачную серию команды.

У клуба 4 поражения подряд. 15 сентября СКА дома проиграл московскому «Динамо» со счетом 1:3.

«У нас было хорошее начало. В состав возвращаются ребята после травм, они набирают игровой тонус. Грицюк — вторая игра, Фальковский — первая игра. Да, есть ошибки. Полностью наша игра, но пошли удаления, удаления, удаления. Тут нам нужно исправляться. Прогресс у команды есть. Нам надо готовиться к следующей игре, переламывать эту серию. Таков наш путь. Да, у нас плохой старт, но мы стремимся к тому, чтобы был лучший финиш», — приводит слова Ротенберга сайт КХЛ.

Также тренер СКА отметил, что команда молодая и много игроков, которые только пришли и адаптируются в клубе.

СКА набрал 4 очка в 6 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице «Запада». Следующую игру команда проведет 17 сентября против «Сибири».

Ротенберг воглавляет СКА с января 2022 года. В прошлом сезоне команда под его руководством заняла первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
Роман Ротенберг
7
Обсудить
Читайте также
«Ничто не должно покупаться ценой предательства». Звездная фигуристка пристыдила Литву
«Когда-то и меня не будет в «Спартаке». Надеюсь, не в ближайшие 10 лет». Большое интервью Гильермо Абаскаля
В Ростове отменили запланированный на 19 сентября концерт Игоря Николаева
В ТЦ Реутова четырехлетняя девочка лишилась пальцев на эскалаторе
Источник «Известий» сообщил о визите Суровикина в Алжир
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Торпедо 5 5 0 10
2 Динамо М 7 5 2 10
3 Спартак 6 4 2 8
4 Сочи 7 4 3 8
5 Куньлунь РС 7 4 3 8
6 Локомотив 5 3 2 6
7 Северсталь 4 2 2 5
8 ЦСКА 6 2 4 5
9 Динамо Мн 6 2 4 5
10 СКА 6 2 4 4
11 Витязь 6 1 5 2
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 6 5 1 11
2 Автомобилист 6 4 2 9
3 Ак Барс 6 4 2 8
4 Авангард 5 4 1 8
5 Трактор 6 3 3 7
6 Сал. Юлаев 5 3 2 6
7 Амур 6 3 3 6
8 Лада 6 2 4 5
9 Сибирь 6 2 4 5
10 Адмирал 5 1 4 4
11 Нефтехимик 5 1 4 3
12 Барыс 5 0 5 3
Результаты / календарь
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
16.09 14:00
Авангард – Нефтехимик
 - : -
16.09 14:00
Витязь – Северсталь
 - : -
16.09 14:00
Барыс – Адмирал
 - : -
16.09 15:00
Металлург Мг – Лада
 - : -
16.09 15:00
Трактор – Автомобилист
 - : -
16.09 16:00
Куньлунь РС – Локомотив
 - : -
16.09 17:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
16.09 17:00
Ак Барс – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КХЛ, матчи 15 сентября: СКА проиграл «Динамо» Москва, «Сочи» победил «Сибирь»

Кудашов — о победе над СКА: «Мы были готовы ко всем моментам»