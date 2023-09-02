Ротенберг: «Теория у Гальченюка прошла хорошо, практика тоже»

Сегодня, 20:41
Главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции рассказал о подготовке американского нападающего Алексея Гальченюка к матчу ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (2:1).
— Хочу сказать, что он профессионал, он изучал нашу тактику. Современные технологии позволяют, есть программа Zoom, в которой можно работать на удаленке. Мы с ним очень много поработали до этой игры удаленно, когда он еще был в Торонто, потом других городах. Был сначала урок теории, длился 2 недели. Теория хорошо прошла, сегодня практика прошла хорошо. Мы довольны, — сказал Ротенберг.
25 августа стало известно, что СКА подписал двухлетний контракт с Гальченюком.
9 июля Гальченюк был арестован полицейским управлением города Скоттсдейл. 29-летний американец попал в ДТП и скрылся с места происшествия. 13 июля «Аризона» решила расторгнуть контракт с Гальченюком, поместив его на драфт отказов с целью расторжения договора.
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