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Сегодня, 20:41

Ротенберг: «Теория у Гальченюка прошла хорошо, практика тоже»

Ротенберг рассказал об удаленной подготовке Гальченюка к матчу против московского «Динамо»
Надежда Тонконог
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции рассказал о подготовке американского нападающего Алексея Гальченюка к матчу ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (2:1).

— Хочу сказать, что он профессионал, он изучал нашу тактику. Современные технологии позволяют, есть программа Zoom, в которой можно работать на удаленке. Мы с ним очень много поработали до этой игры удаленно, когда он еще был в Торонто, потом других городах. Был сначала урок теории, длился 2 недели. Теория хорошо прошла, сегодня практика прошла хорошо. Мы довольны, — сказал Ротенберг.

25 августа стало известно, что СКА подписал двухлетний контракт с Гальченюком.

9 июля Гальченюк был арестован полицейским управлением города Скоттсдейл. 29-летний американец попал в ДТП и скрылся с места происшествия. 13 июля «Аризона» решила расторгнуть контракт с Гальченюком, поместив его на драфт отказов с целью расторжения договора.

Александр Гальченюк-младший
ХК СКА
Роман Ротенберг
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Барыс – Сал. Юлаев
 2 : 3
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Автомобилист – Металлург Мг
 3 : 2 ОТ
2.09 16:00
Лада – Трактор
 1 : 2
2.09 17:00
Динамо – СКА
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Витязь – Амур
 2 : 4
2.09 17:00
Северсталь – Сочи
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