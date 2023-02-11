Роман Ротенберг о поражении от «Авангарда»: «Где тонко — там рвется»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (4:5).

— Мы очень рады быть в Омске, на новой арене. Атмосфера была одной из лучших: полные трибуны, болельщики хорошо поддерживали. Мы хорошо начали, выполняли установку. Все три периода обе команды играли в высоком темпе. «Авангард» — сильный соперник с мастеровитыми хоккеистами в составе. Мы допустили несколько индивидуальных ошибок, которые нужно поправить перед плей-офф. Дальше продолжаем готовиться. У нас серьезный выезд. Работаем дальше. Омск с победой.

— СКА большую часть времени контролировал игру, четыре раза вел в счете. Можно сказать, что в итоге не хватило инстинкта убийцы?

— Да, можно так сказать. Где тонко — там рвется. Будут сделаны выводы. Мы забили хорошие голы, играли по системе. Площадка нам знакома — 26 метров, это не 28, как было в двух предыдущих матчах. Опять увидели нашу систему, которая здорово работает именно на площадке 26 метров. Мы играли в свой хоккей, отлично контролировали шайбу. Видимо, надо еще больше забивать. Нужно более внимательно отнестись к реализации. У нас при игре «шесть на четыре» были хорошие возможности, чтобы сравнять счет. Случилась потеря концентрации при пропущенных шайбах. Надо играть более агрессивно, недопустимо давать пространство таким мастерам, которые есть в «Авангарде», мы улучшим нашу игру. Идет рабочий процесс — улучшаем все компоненты, видим, что во многом прогрессируем. Готовимся к плей-офф, работаем над физподготовкой — у команды есть нагрузка. Перед нами стоит задача выигрывать каждый матч. Сегодня мы тоже проявили хорошие качества, но вы правильно говорите, что в хоккее нужен инстинкт убийцы. Это спортивная война. Нужно выигрывать каждое единоборство, каждый матч. Нельзя позволять себе ничего лишнего. Наши ребята где-то допустили лишнее, поэтому будут сделаны выводы по составу.

— Владимир Ткачев стал одним из самых заметных игроков матча — сделал дубль, дважды удалился. Видели в нем особую заряженность на матч с бывшей командой?

— Мы видим особую заряженность у каждого соперника. Каждый хоккеист хочет себя проявить — это здорово. Думаю, болельщики сегодня рады — на арене была отличная атмосфера. Качество льда тоже хорошее. Здесь будет сыграно еще много хороших матчей. Здорово, что у нас развивается инфраструктура, что появляются такие дворцы, как в Омске. Это очень хорошо для развития хоккея. Приятно приезжать сюда. К сожалению, в следующий раз сможем приехать только в плей-офф. Готовы чаще играть с омским «Авангардом» — это сильная команда, но календарь определяет КХЛ.