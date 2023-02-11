Гатиятулин: «В овертайме немного расслабились, чем соперник и воспользовался»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (2:3 ОТ).

— Неплохое содержание игры. За 20 дней это десятый матч. Чуть не хватало реакции на моменты, были голевые ситуации, но завершения не хватило. Во втором периоде небольшая потеря концентрации привела к двум пропущенным шайбам. В перерыве ребятам объяснили, в чем нужно добавить. Постарались сыграть активнее, достать из себя все, что можно. Команда нас услышала, здорово сыграла. Шли вперед, давили, заставляли соперника ошибаться. Сравняли счет и вернулись в игру. В овертайме немного расслабились, откатились близко к воротам, чем соперник и воспользовался. По самоотдаче — нет претензий. Спасибо болельщикам за поддержку.

— Почему «Трактор» так неудачно играет в овертаймах?

— Нужно играть плотнее и больше контролировать шайбу. Был хороший момент в овертайме, возможно, не хватило сил. Разберемся с причиной.

— Почему сегодня сделали выбор в пользу Кирилла Устименко?

— У нас два вратаря. Сергей и Кирилл вошли в сезон без опыта. У Кирилла были две сложные операции, потом период восстановления. Парень набирает форму. Вместе с Сергеем они хорошо выглядят. Все мы ошибаемся. Они держат нас в игре после ошибок в обороне. Претензий к вратарям нет.