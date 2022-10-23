Главный тренер «Сочи» Назаров: «Впервые такое у меня в карьере, когда столько игроков получают долгосрочные травмы»

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«У нас много молодежи в команде, такая ситуация, еще два человека травмировалось сегодня. Такое случается, мы этому абсолютно не рады. Будем надеяться, что один травмированный игрок восстановится к следующему домашнему матчу, но пока немножко все плачевно в плане травм. Они обрушились на нас, как снег на голову, впервые такое у меня в карьере, когда столько игроков получают травмы, причем долгосрочные — у кого ключица, у кого колено, у кого пах.

Поиск усиления? Рынок не такой открытый, выскакивают какие-то фамилии, но это ребята, которые больше месяца не играли в хоккей. Взять горячего игрока, чтобы он закрыл эту дырку, практически нереально. Могу уверовать болельщиков, что в следующей игре ребята выйдут биться, умирать, независимо каким составом», — приводит слова Назарова сайт КХЛ.

«Сочи» проиграл седьмой матч подряд, команда Назарова с 9 очками после 20 игр занимает последнее место на Западе.