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Сегодня, 15:00

Тренер «Сочи» Кокорев: «Лакроссы Мичкова уже изучили. Нужно придумать что-то новое»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев в интервью «СЭ» прокомментировал серию поражений из 15 игр и разобрал эпизод в проигранном матче с «Металлургом», когда не забил Матвей Мичков.

— Серия поражений «Сочи» затянулась. Установки на предматчевых собраниях, полагаю, уже сделали мозоль на языке?

— Установки у нас разные. Пытаемся зацепиться за что-то, а не повторяем одинаковые слова. Уделяем внимание деталям. Недавно в команде появился новый тренер Александр Титов, он привнес новые вещи. Пытаемся найти выход из ситуации. Соперники, к сожалению или к счастью, сильные. На них даже настраиваться не нужно — только выходишь и делаешь свою работу.

— В чем видите выход из ситуации? В одной победе, которая придаст новые эмоции? Первый матч 2024 года с «Металлургом» получился хорошим по содержанию, вы могли выигрывать и в основное время, и в овертайме.

— Так и есть. Мы должны были выигрывать в овертайме. Мичков с угла вышел практически в ноль, но не забил. А когда не забиваешь ты, забивают тебе. По броскам было равенство, играли одинаково. У «Металлурга» более мастеровитые ребята, но мы на это не обращаем внимания. Бьемся в каждой игре. Равнодушных в команде нет. Возможно, просто сейчас это наш уровень. Концовку надо провести лучше. Выиграть один матч и на эмоциональном всплеске продолжить добывать очки.

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— Мичков в овертайме с «Магниткой» спижонил?

— Матвей — креативный парень. Может быть, в том моменте подумал, что, убрав шайбу, вратарь дернется в другой угол. Понятно, что кто-то в том моменте сыграл бы по-другому. Сейчас можно говорить все что угодно. Матч проигран.

— Вы пожурили Матвея за лишний финт? В том моменте он мог принести команде важную победу.

— Конечно, да он и сам все прекрасно понимает. Матвей очень хочет побеждать и помогать команде. Нет такого, что он играет только на себя. Мы с ним много разговариваем. Те же лакроссы уже все изучили. Его знают, под него подстраиваются. Мы объясняем, что нужно придумать что-то новое. Может быть, в том моменте он и хотел это сделать.

После 54 матчей «Сочи» с 38 очками занимает последнее место на «Западе».

Матвей Мичков
КХЛ
ХК Сочи
Дмитрий Кокорев
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