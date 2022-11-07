Борис Миронов: «Из игры в игру делаем детские ошибки, которые приводят к отрицательному результату»

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (1:3).

«Из игры в игру делаем детские ошибки, которые приводят к отрицательному результату — стараемся это искоренить, но пока не получается. Нельзя сказать, что ребята не стараются, были моменты — опять подводит реализация: три раза «два в один», два раза «один в ноль»... Не забиваем, поэтому получаем такой результат. Есть над чем работать — будем работать, не покладая рук и готовиться дальше. До этого, было четыре проигрыша — поэтому, здесь и «психология» играет роль, надо эту «черную полосу» как-то переломить. Игроки пытаются, стараются — может быть, даже стараются слишком много, а надо играть «от простого», просто и надежно.

Отмена выходного нам помогла — это нисколько не сказывается на усталости, тренировка была чисто тактико-техническая для улучшения игры в средней зоне и в обороне, она никак особо не влияла на физическую форму. Состав у нас был, в принципе, оптимальный — все, что есть. Мы работаем над своей игрой в большинстве, уделяем этому время, но пока другого нет — ребята стараются, моменты есть, но шайба в ворота пока не идет.

Я бы не назвал хоккей «Торпедо» «советским» — он более агрессивный, прессинг по всей площадке, активное давление в нашей и своей «зоне». Ребят предупреждали — знаем, как играет «Торпедо», конечно, нужно принимать решения еще до принятия шайбы, видеть кому продлить и что с ней сделать. Да, чуть другой хоккей — играют не как все, есть команды более системные, с игрой в «откат», с давлением, но «Торпедо» выбрало такой стиль игры и это ничуть им не мешает», — цитирует тренера сайт москвичей.

Московская команда потерпела пятое поражение подряд в регулярном чемпионате.