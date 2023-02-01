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КХЛ

Сегодня, 23:37

Ларионов: «Всегда приятно, когда есть головоломка, кого куда поставить»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (5:1).

«Малое количество бросков в створ сегодня не может радовать, но и не огорчает. Если реально оценивать ситуацию, когда команда провела четыре сложных матча через день, с недосыпами и переездами, то хочется динамичную игру, которая у нас была в первой половине встречи, но малое количество бросков — это следствие небольшой усталости. Такие матчи надо выигрывать, реализуя большинство. И сегодня мы реализовали четыре попытки из четырех.

Поиск новых сочетаний у нас не заканчивается. Мы уже думаем о том, какие будут сочетания в субботу. У нас на подходе Кирилл Ураков, Александр Дарьин и Кенни Агостино. Уверенности нет, но есть шанс, что кто-то из них сыграет в субботу. Всегда приятно, когда есть головоломка, кого куда поставить. Но мы рады, что Данил Веряев и Артем Михеев своей работой получают то, что они недополучали. Понятно, что у них иная роль, но мы требуем от них, чтобы они давали чуть-чуть больше креатива», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/01/509271.html
ХК Салават Юлаев
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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