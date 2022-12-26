Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:20

Гатиятулин: «У Устименко была серьезная реабилитация после операции, дали восстановиться»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (5:4 Б).

«Интересная игра с обилием голов. Зрителям понравился матч. В целом неплохо провели весь матч. Отмечу третий период, здорово сыграли в обороне, создали хорошие моменты. Допустили ошибку, соперник воспользовался и сравнял. На буллитах победили. Важная победа, важные два очка.

Сегодня непривычно продолжили атаковать, когда повели в счете? У нас нет такой установки, чтобы обороняться, когда ведем в счете. Наоборот, мы всегда ребят просим держать шайбу, лишить соперника контроля. Сегодня до середины третьего периода это получалось, будем цепляться за эту игру и наглядно показывать, как это работает.

Почему Устименко не дебютировал раньше? У него была серьезная реабилитация после операции, дали восстановиться. Через «Челмет» набирал форму, сейчас готов. Уверенно провел матч, дальше — посмотрим на его физическое и моральное состояние, примем решение по следующей игре», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/12/26/507288.html
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Трактор
Анвар Гатиятулин
0
Читайте также
Отец Трусовой требовал отстранить Тарасову и Ягудина от эфиров? Это похоже на правду
Джорджина подарила Роналду на Рождество новый Rolls Royce
ФСБ раскрыла личности ликвидированных на границе с Брянской областью диверсантов
В США рассказали о мобилизации подростков на Украине из-за больших потерь в ВСУ
В ФРГ усомнились в возвращении на родину большинства украинских беженцев
На Украине сообщили о превращении Киева в город-призрак из-за оттока населения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

КХЛ: «Металлург» уступил «Трактору» по буллитам, ЦСКА — «Динамо» и другие матчи 26 декабря

Илья Воробьев: «Буллиты отрабатывали на тренировке после «Сибири». Не доотработали»