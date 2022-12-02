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КХЛ

Сегодня, 21:17

Гатиятулин — о первом голе Тертышного в сезоне: «Для него и для нас — это важно. Думаю, это придаст ему уверенности»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (4:6).

— Подвела игровая дисциплина. В зоне атаке получили ненужные удаления, наошибались, чем воспользовался соперник. План на матч был — играть активно, местами получалось. Знаем, что соперник плотно играет в средней зоне. Вынуждали ошибаться соперника, но индивидуальные моменты решили исход встречи.

— У Никиты Тертышного первая шайба в сезоне. Насколько это важно для него?

— Для него и для нас — это важно. Хорошие игры проводил, но не хватало реализации. Думаю, это придаст ему уверенности. Роб Хэмилтон набрал первое очко. Моменты были, в позиционной атаке хорошо действовали, но надо еще строже действовать в обороне.

— Сегодня в тренерском штабе у вас были новые помощники. Сколько времени им понадобиться на адаптацию?

— Им необходимо познакомиться с командой. Думаю, уделим этому внимание сегодня и завтра, чтобы к следующей игре было полное взаимопонимание.

— Чья идея была пригласить Андрея Соколова и Игоря Ефимова?

— Комментарий от клуба был, мне добавить нечего.

Источник: https://hctraktor.org/media/news/46820-22-23-salavat-yulaev-vs-traktor-i-poslematchevaya-press-konferentsiya/
ХК Салават Юлаев
ХК Трактор
Анвар Гатиятулин
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