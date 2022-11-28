Буцаев: «Все закономерно: если ты совершаешь столько ошибок, когда-то ты обязательно будешь наказан голами»

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (4:6).

— Все знают и понимают, что игра длится 60 минут, поэтому нам в актив сегодня можно занести только первый период и часть эпизодов в третьем. Этого недостаточно для победы. Понимали, что во втором периоде соперник будет играть активно, предупредили ребят, что нужно делать, но к сожалению не дошло и соперник нас практически «растоптал», если грубо выразиться. В третьем периоде, когда играли правильно, повели в счете, но после гола наступили на те же грабли, на которые наступили во втором периоде. Здесь все закономерно: если ты совершаешь столько ошибок, когда-то ты обязательно будешь наказан голами, что сегодня и произошло. Команду ЦСКА с победой.

— Почему решили сегодня Игоря Сапрыкина в ворота отправить? У него всего одна игра была до этого, а теперь сразу против ЦСКА.

— Вы знаете, сегодня по игре претензий к нему вообще нет. Он тоже должен играть, получать игровую практику. У нас есть три вратаря и мы должны давать всем практику. Сегодня он делал все, что мог для того, чтобы команда добилась победы. К сожалению, команда его не поддержала.

— Последние матчи обычно заканчиваются с разницей в одну шайбу, особенно поражения. Что мешает принципиально команде вытаскивать игры, которые в целом по ходу она ведет, но затем упускает?

— Вы знаете, все просто. Выполнение тренерской установки, игровая дисциплина. Играть нужно с сердцем, с характером. Вот простой залог успеха.