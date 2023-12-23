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Сегодня, 08:59

Голдобин: «Ковальчук в очень солидной форме. Очень ждем его на льду»

Сергей Разин
корреспондент
Илья Ковальчук.
Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru
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Форвард «Спартака» Николай Голдобин поделился мнением о физическом состоянии Ильи Ковальчука.

«Он в очень солидной форме. Очень ждем его, особенно я: поиграть с такой легендой очень здорово. Надеюсь, может, пару смен получится», — приводит слова Голдобина ТАСС.

Илья Ковальчук: хоккеист московского &laquo;Спартака&raquo; в&nbsp;начале века и&nbsp;на&nbsp;тренировке красно-белых 21&nbsp;декабря 2023 года. Двадцать лет спустя: Илья Ковальчук в форме «Спартака»

6 декабря «Спартак» объявил о подписании контракта с Ковальчуком. Соглашение с нападающим рассчитано до конца этого сезона. Ковальчук — воспитанник «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и играл до 2001 года.

Последним клубом хоккеиста был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.

Источник: https://tass.ru/sport/19614501
Илья Ковальчук
Николай Голдобин
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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