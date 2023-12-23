Голдобин: «Ковальчук в очень солидной форме. Очень ждем его на льду»

Форвард «Спартака» Николай Голдобин поделился мнением о физическом состоянии Ильи Ковальчука.

«Он в очень солидной форме. Очень ждем его, особенно я: поиграть с такой легендой очень здорово. Надеюсь, может, пару смен получится», — приводит слова Голдобина ТАСС.

6 декабря «Спартак» объявил о подписании контракта с Ковальчуком. Соглашение с нападающим рассчитано до конца этого сезона. Ковальчук — воспитанник «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и играл до 2001 года.

Последним клубом хоккеиста был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.