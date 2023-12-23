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Сегодня, 10:26

Жамнов — о трансферах: «Менять шило на мыло не хочется»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов поделился мнением о возможных трансферах клуба.

«Хотелось бы точечного усиления, но мы прекрасно понимаем возможности клуба. Все думают, что у нас большой бюджет и мы можем позволить дорогого игрока, но мы исходим из того, что нам нужно. Как в России говорят, менять шило на мыло не хочется. Если будем усиливаться, то конкретно и брать того игрока, который нам поможет. Есть игроки, по которым мы работаем. Посмотрим, как всё будет складываться», — приводит слова Жамнова ТАСС.

6 декабря «Спартак» объявил о подписании контракта с Ильей Ковальчуком. Соглашение с нападающим рассчитано до конца этого сезона.

«Спартак» после 43 матчей занимает первое место в Западной конференции, набрав 60 очков.

Источник: https://tass.ru/sport/19614383
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов
0
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