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Сегодня, 14:38

Голдобин побил рекорд «Спартака» по количеству очков за сезон КХЛ

Виктория Кравченко
Николай Голдобин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Спартака» Николай Голдобин побил клубный рекорд по количеству набранных очков за один сезон в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ. Игрок отметился результативной передачей в матче против «Куньлунь Ред Стар».

В активе Голдобина 56 (27+29) очков, матч против китайской команды стал для форварда 44-м в текущем сезоне. Ранее по 55 очков за сезон набирали Александр Хохлачев (65 матчей) и словак Бранко Радивоевич (56 матчей).

В настоящее время в матче идет первый период, «Спартак» выигрывает со счетом 3:0

Николай Голдобин
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
0
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