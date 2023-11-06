Сегодня, 21:57
Нападающий «Спартака» Николай Голдобин поделился эмоциями после победы над СКА (3:2) в матче ФОНБЕТ Континентальной хоккейной лиги.
— Крутой матч, крутые эмоции. Коротко и ясно, — передает корреспондент «СЭ» Анна Бирюкова слова Голдобина.
— Что с ногой?
— Мелочи, сделал блок для команды. Думаю, что внес даже этой мелочью вклад в победу.
— Почему не пошел второй период?
— Пасы сегодня не шли, да и вратарь у них хороший. Нужно работать над большинством — хочется забивать больше.
— Ожидали такой ход игры от соперника?
— Конечно. Такие топ-клубы, как СКА, всегда приезжают настроенными на игру. Приехали с крутым настроем, но сегодня победа за нами. Это приятно.
— Какие эмоции испытали, когда увидели заброшенную шайбу Беляева?
— Как будто в плей-офф играли, я был в шоке. Было очень много эмоций, все радовались. Это кайф, нужно жить моментом, получать удовольствие от любого эпизода. Именно это мы и сделали.