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Сегодня, 22:14

Голдобин установил новый рекорд «Спартака» в российской истории

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Николай Голдобин установил новый рекорд команды в российской истории по голам за один сезон, сообщает пресс-служба красно-белых.

28-летний нападающий 14 января отметился заброшенной шайбой в матче против «Металлурга» (2:6) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ. Этот гол стал для Голдобина 31-м в текущем сезоне.

Предыдущим рекордсменом «Спартака» в российской истории был Александр Селиванов, который забросил 30 шайб в сезоне-1993/94.

Рекордсменом красно-белых за всю историю является Александр Якушев, забивший 50 голов в сезоне-1968/69.

Источник: ХК «Спартак»
Николай Голдобин
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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