Николай Голдобин: «Я работаю на команду, чтобы говорили не обо мне, а об успехах «Спартака»

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин в интервью «СЭ» прокомментировал свою игру в составе «красно-белых».

— Уже ощущаете себя лидером и звездой «Спартака»?

— Я стремлюсь быть лидером в любой команде. Но ни в коем случае не ставлю себя выше других. Это командный результат. Я работаю на команду, чтобы говорили не обо мне, а об успехах «Спартака». Приятно, конечно, когда и обо мне говорят, но об этом я почти не думаю. Главное — результаты команды.

28-летний форвард проводит свой лучший сезон в карьере. Россиянин набрал уже 50 (24+26) очков в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ-2023/24, а также установил личный и клубный снайперские рекорды.