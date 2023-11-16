Николай Голдобин о повторенном рекорде по заброшенным шайбам «Спартака»: «Хочется установить рекорд»

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин отреагировал на то, что повторил рекорд красно-белых по заброшенным шайбам в регулярном чемпионате КХЛ.

28-летний нападающий забросил одну шайбу в матче против «Салавата Юлаева» (6:2) 16 ноября. Она стала для него 22-й в текущем сезоне. Ранее по 22 шайбы за сезон забрасывали Штефан Ружичка (сезон-2011/12), Райан Стоу (2016/17), и Сергей Широков (2020/2021).

«Я даже не знал, пока вы мне не сказали. Это конечно приятно. Надеюсь, не остановлюсь на этой шайбе. Хочется установить рекорд, дальше выше и больше, — сказал Голдобин.