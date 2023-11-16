Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 23:04

Зернов прокомментировал победную серию «Металлурга»: «Аэропорт в Магнитогорске открыт, полегче стало добираться»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Нападающий «Металлурга» Денис Зернов высказался о победе команды над «Сибирью» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (3:2 ОТ).

— «Металлург» дважды до этого обыграл «Сибирь». Можно ли сказать, что это удобный соперник?

— Нет. Это тяжелый соперник, особенно в Новосибирске, — цитирует Зернова Metaratings.ru.

— Что стало ключевым и наиболее сложным в игре? Ты забил победный гол.

— Второй период, когда мы дважды забили. Перевернули игру, это ключевой момент.

— У команды шесть побед подряд. Это связано с появлением в штабе Мозякина или с чем-то еще?

— Я думаю, что нет, мы ничего не меняли. Просто сейчас аэропорт в Магнитогорске открыт, полегче стало добираться, больше времени на восстановление.

«Металлург» одержал шестую победу подряд. Команда Андрея Разина с 44 очками продолжает лидировать в Восточной конференции КХЛ после 32 игр. 18 ноября клуб из Магнитогорска дома сыграет против «Барыса».

Источник: https://metaratings.ru/news/zernov-o-pobednoi-serii-metallurga-aeroport-v-magnitogorske-otkryt-polegche-stalo-dobiratsya-306294/
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Сибирь
0
Читайте также
Медведев заработал 780 тысяч долларов за два матча на ATP Finals 2023
«Сказала бы в грубой форме, но не стоит такое писать». Вяльбе обозвала Березуцкого, но ее атаковал Губерниев
Байден в очередной раз назвал Си Цзиньпина диктатором
Пленный солдат ВСУ отказался от обмена и решил остаться в России
Брошенная сыном в Мексике пенсионерка находится в Москве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Николай Голдобин о повторенном рекорде по заброшенным шайбам «Спартака»: «Хочется установить рекорд»

«Северсталь» — СКА: видеообзор матча КХЛ