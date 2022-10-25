Демченко: «У меня не было цели сыграть на ноль, главное всегда — это пропустить на одну меньше, чем соперник»

Голкипер «Авангарда» Василий Демченко поделился эмоциями после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (6:0), в котором он оформил первый «сухарь» в сезоне.

«Игра как игра, каждую бы так выигрывать. Будем стараться! Работы не сильно много сегодня было, но все-таки несколько острых моментов «Барыс» имел. Рад, что помог ребятам, а ребята помогли мне. У меня не было цели сыграть на ноль, главное всегда — это пропустить на одну меньше, чем соперник.

В раздевалке тренеры, конечно, не делали акцент, чтобы помочь мне оформить «сухарь», ведь ребята бы тогда начали где-то зажиматься, бояться ошибиться», — цитирует голкипера сайт КХЛ.